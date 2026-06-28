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Mutlu evliliğin formülü bulundu! Bilim açıkladı

Ben Gurion Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, mutlu ve güçlü ilişkilerin sanıldığı kadar karmaşık formüllere dayanmadığını ortaya koydu.

Mutlu evliliğin formülü bulundu! Bilim açıkladı
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Araştırmaya göre, çiftlerin birlikte televizyon izlemesi ve izleme sırasında konuşmaması, ilişki bağlarını güçlendiren önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Mutlu evliliğin formülü bulundu! Bilim açıkladı 1

84 ÇİFT UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Araştırmacılar, çalışma kapsamında 84 çifti takip ederek birlikte vakit geçirme alışkanlıklarını ve bunların ilişki memnuniyetine etkisini inceledi. Elde edilen bulgular, romantik sürprizler, mum ışığında akşam yemekleri ya da pahalı hediyelerin mutlu bir evlilik için vazgeçilmez olmadığını gösterdi.

ORTAK EKRAN DENEYİMİ YAKINLIĞI ARTIRIYOR

Araştırmaya göre, düzenli olarak birlikte film ya da dizi izleyen çiftler, bunu nadiren yapanlara kıyasla birbirlerine daha yakın hissettiklerini ve ilişkilerinin daha güçlü olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, birlikte aynı hikâyeye odaklanmanın ortak bir deneyim oluşturduğunu, bunun da çiftler arasında paylaşılan duyguları artırarak ilişkiyi güçlendirdiğini belirtti.

İZLERKEN DEĞİL, SONRASINDA KONUŞUN

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de televizyon izleme sırasında yapılan sohbetlerin olumlu etkiyi azaltması oldu. Araştırmacılar, program sırasında konuşmanın ortak deneyimi böldüğünü ve romantik faydaları zayıflattığını tespit etti.

Buna karşılık, izlenen program sona erdikten sonra içerik hakkında sohbet eden çiftlerin birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurduğu görüldü.

Mutlu evliliğin formülü bulundu! Bilim açıkladı 2

ÇİFTLERİN ÜÇTE BİRİ BİRLİKTE TELEVİZYON İZLİYOR

Personal Relationships dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, çiftlerin yaklaşık üçte biri sık sık birlikte televizyon izlemekten keyif aldığını belirtti.

Araştırmacılar, "Paylaşılan gerçeklik yakınlığı ve bağlantıyı artırır. Bunu güçlendirmenin yollarından biri de birlikte televizyon izlemektir. Ortak kahkaha, duygusal anlar ve fiziksel yakınlık gibi deneyimler ilişkiyi destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, araştırmanın birlikte geçirilen kaliteli zamanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, ancak bu zamanın ortak bir deneyim olarak yaşanmasının ve ardından paylaşılmasının ilişki üzerinde daha olumlu etkiler oluşturduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik mutluluk
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