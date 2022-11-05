Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. ''Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz!'' Göbeğinin bir popo gibi göründüğünü söyleyince...

''Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz!'' Göbeğinin bir popo gibi göründüğünü söyleyince...

05.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok fenomeni Stella Williams, geçtiğimiz günlerde dar bir pantolon içinde çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak gelen yorumlar pek de pozitif değildi. Birçok kullanıcı, Williams'ın karnını popoya benzeterek acımasız eleştirilerde bulundu. Genç kadının buna cevabı ise sert oldu.

''Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz!'' Göbeğinin bir popo gibi göründüğünü söyleyince...

İki renkli çizgili bir pantolon giyip kamera karşısına geçen Stella Williams aslında oldukça büyük beden modellik üzerine motive edici bir konuşma yaptığı kısa bir gönderi paylaştı. Ancak konuşmasından çok dikkat çeken şey görüntüsü olunca aldığı yorumlar da o yönde oldu. Birçok kullanıcı Williams'ın pantolonun içinde çok iyi görünmediğini ve karnının bir popo gibi göründüğünü söyleyerek onu eleştirdi.

''NEFRET EDİYORSUNUZ''

pluz-sized-mom-274

Negatif yorumlardan birini alıntılayan Williams, ''Her giyindiğimde durup tüm dünyanın hoşuna gidecek şey hangisi diye düşünseydim, perişan olurdum. Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz'' başlığıyla aynı kıyafetlerle poz verdiği yeni bir video paylaştı.

KABUL EDİLDİ

pluz-sized-mom-273

Bu olaydan kısa süre sonra Khloe Kardashian'ın modellik seçmelerinden kabul aldığını söyleyen bir e-posta aldığını açıklayan Williams, gözyaşları içinde bu haberi takipçileriyle paylaştı. Birçok kullanıcı onu tebrik ederken ve vücut pozitifliği konusundaki güçlü tavrını takdir ederken, Williams seçmeler için New York'a gitmeye hazırlandığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü YouTuber hop oturup hop kalktı! Sarıkamış'ta inanılmaz görüntülerÜnlü YouTuber hop oturup hop kalktı! Sarıkamış'ta inanılmaz görüntüler
Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...
Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...
Anahtar Kelimeler:
tiktok

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Takside dehşeti yaşadı! Kurtulmak için camdan atladı ama...

Takside dehşeti yaşadı! Kurtulmak için camdan atladı ama...

İlginizi Çekebilir

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Seks hayatını baltalıyor! Kesinlikle uzak durun

Seks hayatını baltalıyor! Kesinlikle uzak durun

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.