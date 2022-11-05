''Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz!'' Göbeğinin bir popo gibi göründüğünü söyleyince...

İki renkli çizgili bir pantolon giyip kamera karşısına geçen Stella Williams aslında oldukça büyük beden modellik üzerine motive edici bir konuşma yaptığı kısa bir gönderi paylaştı. Ancak konuşmasından çok dikkat çeken şey görüntüsü olunca aldığı yorumlar da o yönde oldu. Birçok kullanıcı Williams'ın pantolonun içinde çok iyi görünmediğini ve karnının bir popo gibi göründüğünü söyleyerek onu eleştirdi.

''NEFRET EDİYORSUNUZ''

Negatif yorumlardan birini alıntılayan Williams, ''Her giyindiğimde durup tüm dünyanın hoşuna gidecek şey hangisi diye düşünseydim, perişan olurdum. Mutlu olmamdan nefret ediyorsunuz'' başlığıyla aynı kıyafetlerle poz verdiği yeni bir video paylaştı.

KABUL EDİLDİ

Bu olaydan kısa süre sonra Khloe Kardashian'ın modellik seçmelerinden kabul aldığını söyleyen bir e-posta aldığını açıklayan Williams, gözyaşları içinde bu haberi takipçileriyle paylaştı. Birçok kullanıcı onu tebrik ederken ve vücut pozitifliği konusundaki güçlü tavrını takdir ederken, Williams seçmeler için New York'a gitmeye hazırlandığını açıkladı.

