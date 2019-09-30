YEMEK

Mutluluk kaynağı kokoreç yemek için 5 neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Sokak lezzetlerinin en sevilen ismi kokorecin, insan sağlığına yararları saymakla bitmiyor. Son yapılan araştırmalara göre, kokorecin serotonin hormonunu (mutluluk hormonu) yükselttiği ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Bir numaralı sokak lezzeti kokoreci yemek için 5 önemli neden var. Bu muazzam lezzeti sık sık tüketenler için de kokorecin kalorisini de araştırdık, buyursunlar.

Mutluluk kaynağı kokoreç yemek için 5 neden

En çok tercih edilen sokak lezzeti kokoreç, kuzunun ince bağırsağından ve mumbarından yapılır. Şişe sarılarak kor ateşte, özel tezgahta pişen kokoreç baharatla harmanlanır ve genelde ekmek arasında tüketilir. Lavaşta ya da güveçte tüketimi de son zamanlarda popüler bir hal almıştır.

KOKOREÇ YEMEK İÇİN 5 NEDEN

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Kokoreç yedikçe mutlu olmak kimin aklına gelirdi? Evet, yanlış duymadınız. Yapılan son çalışmalar kokoreçin mutluluk hormonunu yükselttiğini ortaya koydu. Üstelik faydaları bununla da sınırlı kalmıyor sevgili okur...

  1. Kokoreçin içeriğinde bulunan serotonin hormonu sayesinde mutluluk kaynağı olması,
  2. Bağırsakların çalışması için en etkili yiyeceklerin başında yer alması,
  3. Depresyondan çıkmaya yarayan en etkili yiyeceklerden biri olması,
  4. Çocuklar başta olmak üzere herkes için faydalı olması,
  5. İçerisinde bulunan baharatlardan dolayı metabolizmayı hızlandırması ve kilo vermeye yardımcı olması.

KOKOREÇ KALORİSİ NE KADAR?
Yarım ekmek kokoreç 433 kaloridir. Yağlı olmasından dolayı tüketirken porsiyon kontrolü yapılması şarttır. Eğer yanında ekmek tüketmek istemiyorsanız güveç şeklinde tüketebilirsiniz.

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