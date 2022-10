Muud’da eylül ayında en çok dinlenen sanatçı ve albüm listeleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un eylülde en çok dinlenenler listesi belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud’un eylülde en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli single listesinde sanatçı Zeynep Bastık’ın "Ara" isimli şarkısı ilk sırada yer aldı.

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden UZİ’nin yeni albümü EL CHAVO, eylül ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk ise yerli sanatçılar listesinin lideri oldu.

Yabancı şarkılar kategorisinde Türkiye’nin başarılı isimlerinden Reynmen ile düet yapan INNA’nın Wherever You Go parçası ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra eylül ayında INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirveye ulaştı. Tom Odell’in "Long Way Down (Deluxe)" albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm oldu.