Mynet Trend

Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

BBC BBC
25.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi.

Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.

Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidinde Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

'GEÇMİŞTE DENENDİ AMA GÜVENİLİR BİR YÖNTEM DEĞİL'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in medikal direktörlerinden Dr. Tracey Gillies, "Geçmişte termal görüntüleme, kanser teşhisi için denendi ama hiçbir zaman garantili bir yöntem olmadı" dedi.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
ABD siyasetini sarsan seks skandalı!ABD siyasetini sarsan seks skandalı!
Kurye kedi gözaltına alındı!Kurye kedi gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MÜZE TERMAL KAMERA meme kanseri

En Çok Okunan Trend Haberler

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte Japonya'nın 126. İmparatoru!

İşte Japonya'nın 126. İmparatoru!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD siyasetini sarsan seks skandalı: Kongre üyesi ifşa oldu

ABD siyasetini sarsan seks skandalı!

Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kurye kedi gözaltına alındı

Kurye kedi gözaltına alındı!

İnanılmaz! Farelere araba sürmeyi öğrettiler

Araba sürmeyi öğrendiler!

Lübnan protestolarında duygusal anlar: Ağlayan askerleri eylemciler teselli ediyor

Lübnan protestolarında duygusal anlar!

Dünyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme: Kimlikleri belli oldu

Dünyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme!

Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.