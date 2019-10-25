Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.

Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidinde Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

'GEÇMİŞTE DENENDİ AMA GÜVENİLİR BİR YÖNTEM DEĞİL'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in medikal direktörlerinden Dr. Tracey Gillies, "Geçmişte termal görüntüleme, kanser teşhisi için denendi ama hiçbir zaman garantili bir yöntem olmadı" dedi.

