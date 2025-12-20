Mynet Trend

Sinop’ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktı

Sinop’ta açılan fotoğraf sergisiyle tarihi yapılardaki ayet ve hadisler gün yüzüne çıktı.

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen "Sinop İlinin Tarihi Yapılarında Bulunan Ayet ve Hadislerin Tespiti ve Kaynaklandırılması" başlıklı çalışmanın sonuç fotoğraf sergisi açıldı. Danışmanlığını Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar Güngör’ün yaptığı, yürütücülüğünü ise Hayreddin İzzet Şahin’in üstlendiği proje kapsamında hazırlanan sergi, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genç Ofis’te ziyaretçilere sunuldu.
Sergide, Sinop il sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılarda bulunan ayet ve hadislerin fotoğrafları ile birlikte bu metinlerin ilmî kaynaklarına ilişkin bilgilere yer verildi. Proje ile Sinop’un kültürel ve dini mirasının belgelenmesi, tarihi yapılardaki yazılı unsurların kayıt altına alınarak akademik literatüre kazandırılması amaçlandı. Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Ayrıca açılış programına Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Tüfekçi, fakültede görev yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Kaynak: İHA

