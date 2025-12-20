Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Tayvan'ın Taipei kentinde, 27 yaşındaki bir saldırgan, şehir merkezindeki metro istasyonuna ve yakınındaki AVM’ye sis bombaları atarak rastgele insanları bıçakladı. Saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırganın daha sonra AVM’nin 5’inci katından atlayarak intihar ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın evinde molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır