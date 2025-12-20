Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

TAYVAN'ın başkenti Taipei’de sis bombalarının da kullanıldığı bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tayvan'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Tayvan'ın Taipei kentinde, 27 yaşındaki bir saldırgan, şehir merkezindeki metro istasyonuna ve yakınındaki AVM’ye sis bombaları atarak rastgele insanları bıçakladı. Saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırganın daha sonra AVM’nin 5’inci katından atlayarak intihar ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın evinde molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktıSinop’ta tarihi yapılardaki ayet ve hadisler sergiyle gün yüzüne çıktı
Suriye’de Papa’nın hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındıSuriye’de Papa’nın hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.