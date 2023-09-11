"Müziği bırakıp, köye yerleşeceğim" demişti... Serdar Ortaç paraya kıydı! Minibüse özel yatak

Son dönemde paylaşımlarıyla tepki çeken Serdar Ortaç yoğun konser temposuna da devam ediyor. 2024'te müziği bırakacağını "Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" sözleriyle duyuran şarkıcı MS hastalığı nedeniyle sağlık sorunları da yaşıyor.

Buna rağmen şarkıcı konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Uyku problemleri de yaşayan Ortaç, haftanın neredeyse her günü konsere özel aracıyla gittiği için sağlığı adına yeni bir çözüm buldu.

ÖZEL TASARIM YATAK YAPTIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı Ortaç, bu yüzden sahibi olduğu VIP minibüse özel tasarım bir yatak yaptırarak aracını eve dönüştürdü.

Sanatçı, sosyal medyadaki canlı yayınlarını da minibüsünden yapıyor.



