Müzik tutkunları yağmur çamur dinlemedi

Manchester'da heryıl yapılan Park Life Festivali'nde eğlence tam gaz sürüyor.

The Streets ve George Ezra'nın sahne aldığı gün bastıran yağmur festivalcileri yıldırmadı.

Yağmura rağmen alanı terk etmeyen festivalciler yağmuru hiç hesap etmemiş olacak ki hazırlıksız yakalandılar... Ancak yine de konser alanından çıkmayan festival katılımcıları eğlenceye devam etti.

Hal böyle olunca ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Müzik tutkunları sağanak yağmura ve çamura rağmen ne neşelerinden ne eğlencelerinden bir şey kaybetti ve poz vermeye de devam ettiler.

10 yıldır yapılan festivale iki günde 80.000'ine kadar müzik tutkununun katılması bekleniyor.



