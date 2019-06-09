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Müzik tutkunları yağmur çamur dinlemedi

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 09.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Park Life festivali tam gaz sürüyor! Binlerce insan yağmur çamur demeden konser alanında eğlenmeye devam etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Müzik tutkunları yağmur çamur dinlemedi

Manchester'da heryıl yapılan Park Life Festivali'nde eğlence tam gaz sürüyor.

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The Streets ve George Ezra'nın sahne aldığı gün bastıran yağmur festivalcileri yıldırmadı.

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Yağmura rağmen alanı terk etmeyen festivalciler yağmuru hiç hesap etmemiş olacak ki hazırlıksız yakalandılar... Ancak yine de konser alanından çıkmayan festival katılımcıları eğlenceye devam etti.

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Hal böyle olunca ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Müzik tutkunları sağanak yağmura ve çamura rağmen ne neşelerinden ne eğlencelerinden bir şey kaybetti ve poz vermeye de devam ettiler.

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10 yıldır yapılan festivale iki günde 80.000'ine kadar müzik tutkununun katılması bekleniyor.

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Park Life festivali Park Life festival yağmur

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