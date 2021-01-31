Müzisyen Engin Ege hayatını kaybetti

Besteci ve TRT İstanbul Radyosu Tango Orkestrası Şefi Fehmi Ege'nin oğlu Engin Ege hayatını kaybetti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, babası gibi kendini müziğe ve tangolara adamış bir müzik adamı Engin Ege, yıllarca TRT İstanbul Radyosu Tango Orkestrasında akordeon ve piyano sanatçısı olarak sanatını icra etti.

Engin Ege, Necdet Koyutürk ve Fehmi Ege'den sonra uzun yıllar TRT İstanbul Radyosu Tango Orkestrası Şefi olarak görev yapmıştı.Ege'nin cenazesi yarın saat 14.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

