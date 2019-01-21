MWC 2019 nasıl geçecek

Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin de bileceği üzere sene boyunca düzenlenen fuarlar sayesinde sektörün nabzı tutulur. CES, MWC ve IFA sayesinde önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak olan teknolojileri önceden gözlemleme şansı buluruz. Nitekim 2019’da da bu fuarlar gerçekleşecek. Hatta merakla beklenen CES geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Şimdi ise sırada MWC 2019 yani Mobil Dünya Kongresi bulunuyor. Mobil Dünya Kongresi isminde de anlaşılacağı üzere daha çok mobil teknolojilere hitap eden bir etkinlik. Bu etkinlikte akıllı telefonlar, yeni mobil teknolojiler ve hücresel veri iletimi tarafındaki yenilikler tanıtılmakta. Bu sene gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde de benzer yenilikler bizleri bekliyor olacak. Bu yazımızda MWC 2019’da tanıtılması muhtemel yenilikleri sizlerle paylaşacağız. 5G’nin odağında bir sene Öncelikli olarak MWC 2019 ne zaman sorusunun yanıtını sizlerle paylaşalım. Mobil Dünya Kongresi 2019, 25 – 28 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek.

MWC 2019’da dünyanın dört bir yanından teknoloji üreticileri boy gösterecek. Peki bu sene Mobil Dünya Kongresi’nde en çok hangi teknolojiler konuşulacak? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2019 5G’nin yılı olacak. Hali hazırda 5G destekli bir telefon duyurulmuş değil. Fakat MWC 2019 kapsamında 5G destekli telefonların duyurulması da muhtemel görünüyor. Telefon üreticilerinin haricinde, operatörler de 5G tarafında önemli duyurular yapabilirler. Örneğin hangi ülkelerin ya da hangi bölgelerin 5G teknolojisine ne zaman geçiş yapacağını MWC kapsamında öğrenebiliriz. Mobil Dünya Kongresi’nde 5G ile ilgili öğreneceğimiz bir diğer nokta ise bu teknolojinin nasıl kullanılacağı. Yani 5G ile neler mümkün olacak? Malum 4G teknoloji akıllı ev sistemlerinin önünü açmıştı. Peki 5G ne gibi yeniliklere gebe? Bunu da MWC’de öğreneceğiz. Yeni akıllı telefonlar Mobil Dünya Kongresi’nin olmazsa olmazlarından biri de akıllı telefonlar. Muhtemelen MWC 2019’da da birçok yeni model tanıtılacak. Fakat bunlardan en çok dikkat çekeni Xperia XZ4 olacaktır.

Malum, Samsung yeni S serisi modellerini MWC 2019’dan önce tanıtacak. Sony ise amiral gemisi modelini etkinlik kapsamında duyuracak. Dolayısıyla Xperia XZ4’un fuarın en güçlü cihazı olması, bizleri pek şaşırtmayacaktır.