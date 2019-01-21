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MWC 2019 nasıl geçecek

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Mobil Dünya Kongresi’ne artık sayılı günler kaldı. Peki MWC 2019 nasıl geçecek? İşte yanıtı.

MWC 2019 nasıl geçecek

Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin de bileceği üzere sene boyunca düzenlenen fuarlar sayesinde sektörün nabzı tutulur. CES, MWC ve IFA sayesinde önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak olan teknolojileri önceden gözlemleme şansı buluruz.

Nitekim 2019’da da bu fuarlar gerçekleşecek. Hatta merakla beklenen CES geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Şimdi ise sırada MWC 2019 yani Mobil Dünya Kongresi bulunuyor.

Mobil Dünya Kongresi isminde de anlaşılacağı üzere daha çok mobil teknolojilere hitap eden bir etkinlik. Bu etkinlikte akıllı telefonlar, yeni mobil teknolojiler ve hücresel veri iletimi tarafındaki yenilikler tanıtılmakta.

Bu sene gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde de benzer yenilikler bizleri bekliyor olacak. Bu yazımızda MWC 2019’da tanıtılması muhtemel yenilikleri sizlerle paylaşacağız.

5G’nin odağında bir sene

Öncelikli olarak MWC 2019 ne zaman sorusunun yanıtını sizlerle paylaşalım. Mobil Dünya Kongresi 2019, 25 – 28 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek.

MWC 2019’da dünyanın dört bir yanından teknoloji üreticileri boy gösterecek. Peki bu sene Mobil Dünya Kongresi’nde en çok hangi teknolojiler konuşulacak?

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2019 5G’nin yılı olacak. Hali hazırda 5G destekli bir telefon duyurulmuş değil. Fakat MWC 2019 kapsamında 5G destekli telefonların duyurulması da muhtemel görünüyor.

Telefon üreticilerinin haricinde, operatörler de 5G tarafında önemli duyurular yapabilirler. Örneğin hangi ülkelerin ya da hangi bölgelerin 5G teknolojisine ne zaman geçiş yapacağını MWC kapsamında öğrenebiliriz.

Mobil Dünya Kongresi’nde 5G ile ilgili öğreneceğimiz bir diğer nokta ise bu teknolojinin nasıl kullanılacağı. Yani 5G ile neler mümkün olacak? Malum 4G teknoloji akıllı ev sistemlerinin önünü açmıştı. Peki 5G ne gibi yeniliklere gebe? Bunu da MWC’de öğreneceğiz.

Yeni akıllı telefonlar

Mobil Dünya Kongresi’nin olmazsa olmazlarından biri de akıllı telefonlar. Muhtemelen MWC 2019’da da birçok yeni model tanıtılacak. Fakat bunlardan en çok dikkat çekeni Xperia XZ4 olacaktır.
Malum, Samsung yeni S serisi modellerini MWC 2019’dan önce tanıtacak. Sony ise amiral gemisi modelini etkinlik kapsamında duyuracak. Dolayısıyla Xperia XZ4’un fuarın en güçlü cihazı olması, bizleri pek şaşırtmayacaktır.

Öte yandan LG’nin de MWC kapsamında bazı yeni modeller tanıtması bekleniyor. Sızdırılan son bilgilere göre LG katlanabilir ekrana sahip ilk modelini Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkartacak. Elbette bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.

Son olarak Nokia’nın yeni amiral gemisi modeline de değinelim. Dünyanın 5 ana kameraya sahip ilk modeli olan Nokia 9 Pureview MCW 2019’a damga vurabilir. Yine de bekleyi göreceğiz.
Samsung Galaxy F’i mi tanıtacak?

Malum, Samsung yeni S modellerini Mobil Dünya Kongresi öncesinde yani 20 Şubat’ta görücüye çıkacak. Peki Güney Koreli teknoloji devi MWC 2019’u es mi geçecek? Elbette hayır. Bir kere yeni S serisi modeller fuar boyunca Samsung standında sergilenecektir.

Duyuru tarafında ise Güney Koreli şirketin, 2018’in sonlarına doğru su yüzüne çıkardığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy F’i tanıtması bekleniyor. Elbette bunlar söylenti ve iddialardan ibaret.

Fakat Galaxy F’in MWC kapsamında tanıtılması, bizler için sürpriz olmayacaktır. Zira bu telefonun 2019 içerisinde satışa sunulmuş olacağı daha önceden açıklanmıştı. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
MWC 2019 Teknoloji

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