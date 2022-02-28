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Mykola Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

28.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi. Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı ailesini göremediğini ifade eden Morozyuk, "Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım" dedi.

Mykola Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tepkisini gösteriyor. Bir dönem ülkemizde de forma giyen Mykola Morozyuk, yaptığı paylaşımda sosyal medyada gündem oldu. Ukrayna'nın durumunu anlatan Morozyuk, Türkiye'den yardım istedi.

"RUS TAKİPÇİLERİMDEN TEHDİT MESAJLARI ALMIŞTIM"

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'den yardım isteyen Morozyuk, "Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum." dedi.

"DİZLERİMİN ÜZERİNDE YALVARIYORUM"

Sözlerine devam eden Morozyuk, "Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar. Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar ŞEYTAN olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Rusya Ukrayna
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