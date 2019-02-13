Mynet Trend

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize'ye hayran kaldı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize'ye hayran kaldı. Mykola, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" dedi.

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize'ye hayran kaldı

Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geldiği günden bu yana paylaşımlarıyla kendinden söz ettirmişti.

4

Irina Morozyuk, bu sefer de Rize Kalesi'nden paylaşım yaparak şehri ne kadar beğendiğini ifade etti.

2

Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi.

3

Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var.

5

Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazdı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımıMesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı
Sevgilisi suskunluğunu bozdu: Kaybolduğu gün...Sevgilisi suskunluğunu bozdu: Kaybolduğu gün...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irina Morozyuk rize Mykola Morozyuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİZDE SANA HAYRAN KALDIK ????❤️
6 AY SONRA GÖRÜŞELİM...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Mesut Özil'in hayranı olduğu Türk dizisi!

İşte Mesut Özil'in hayranı olduğu Türk dizisi!

Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!

Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!

Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı

Mesut Özil'den "Payitaht: Abdülhamid" paylaşımı

Hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın sevgilisi Luiza Ungerer'den ilk açıklama

Sevgilisi suskunluğunu bozdu: Kaybolduğu gün...

Trabzonlu sanatçıdan VAR'a videolu tepki

Trabzonlu sanatçıdan VAR tepkisi

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sosyal medyayı sallayan paylaşım

Fatih Terim'in kızından olay paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.