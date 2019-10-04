Mynet, Funpac ile hyper-casual mobil oyun yayıncılığına adım atıyor

Şimdiye kadar Türkiye’nin önde gelen dijital platformu olarak öne çıkan Mynet, geçen yıl marka kimliğine oyun ihracatçılığını da eklemişti. Şirketin Ağustos ayında faaliyete geçen yeni yapısı Funpac, ilk olarak herkese hitap eden ve çok fazla dikkat ya da devamlılık istemeyen hyper-casual oyunların yapımcılarına seslendi.

Hyper-casual oyun geliştirenlerin dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuya erişmesini sağlamak için 5 milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyuran Funpac, yaptığı açıklamada “Oyununuzu büyük bir başarıya dönüştürmek için deneyim, bilgi ve gücümüzle yanınızdayız” ifadesine de yer verdi.

Funpac ekibinin, yurt dışında mobil oyun sektöründe dünyanın önde gelen firmalarında uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüş profesyonel isimlerden oluştuğunu da belirtelim. Daha öncesinde 12 yıldan fazla mobil oyun tecrübesine sahip olan ve 6 yıla yakın Spil Games (Hollanda) Ülke Müdürlüğü yapan Funpac / Mynet Oyun Yayıncılık iş biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, yaptığı açıklamada en büyük artılarının oyun pazarındaki bilgi birikimi ve sağlam bir finansal güç olduğunu söyledi.