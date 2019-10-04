Mynet, Funpac ile hyper-casual mobil oyun yayıncılığına adım atıyor

Şimdiye kadar Türkiye’nin önde gelen dijital platformu olarak öne çıkan Mynet, geçen yıl marka kimliğine oyun ihracatçılığını da eklemişti. Şirketin Ağustos ayında faaliyete geçen yeni yapısı Funpac, ilk olarak herkese hitap eden ve çok fazla dikkat ya da devamlılık istemeyen hyper-casual oyunların yapımcılarına seslendi.
Hyper-casual oyun geliştirenlerin dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuya erişmesini sağlamak için 5 milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyuran Funpac, yaptığı açıklamada “Oyununuzu büyük bir başarıya dönüştürmek için deneyim, bilgi ve gücümüzle yanınızdayız” ifadesine de yer verdi.
Funpac ekibinin, yurt dışında mobil oyun sektöründe dünyanın önde gelen firmalarında uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüş profesyonel isimlerden oluştuğunu da belirtelim. Daha öncesinde 12 yıldan fazla mobil oyun tecrübesine sahip olan ve 6 yıla yakın Spil Games (Hollanda) Ülke Müdürlüğü yapan Funpac / Mynet Oyun Yayıncılık iş biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, yaptığı açıklamada en büyük artılarının oyun pazarındaki bilgi birikimi ve sağlam bir finansal güç olduğunu söyledi.
Mobil oyun pazarında, özellikle de hyper-casual oyunlar açısından yoğun bir rekabet yaşandığını belirten Aksoy, Türk oyun geliştiricilere güvendiklerini ve dünya pazarına çok önemli oyunlar kazandıracaklarına inandıklarını ifade etti. Aksoy, yurt dışından da stüdyolarla anlaşmalar yaparak ortak çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.
Pazardaki güçlü rekabet ortamından dolayı oyun yapımcılarının bazı kriterleri aşmakta zorlandığını vurgulayan Aksoy, Funpac’in gerekli şartlarda her türlü esnekliği sağlayarak destek olacağını da sözlerine ekledi.
Dünya oyun pazarında rekabetin katbekat fazla olduğunu belirten Aksoy, bir oyunun bu ortamda başarılı olabilmesinin şartlarını şu cümlelerle açıkladı:
“Öncelikle oyunun tasarımı çok iyi ve dikkat çekici olmalı. Diğer yandan bir oyunun US APPstore’da top10’a çıkması için günde en az 50 bin civarında indirme sayısına ulaşması gerekiyor ki, bunun için de çok ciddi bir bütçe aranıyor. Çoğu oyun stüdyosunda bu maddi gücü bulma ve bunu büyümek için etkin şekilde kullanabilme konusunda sıkıntı olabiliyor. Biz Funpac olarak bu işte nasıl başarılı olunacağını göstermek için oyun yapımcılarına koçluk, oyun dizaynı ve pazarlama konusunda her türlü desteği veriyor ve onlarla birlikte gelir paylaşımı modeliyle ilerliyoruz. Oyun yapımcılarının üzerinden yükü alıyoruz, onlara sadece oyunlarına odaklanıp daha da harika hale getirmek kalıyor.”
HYPER-CASUAL OYUN DÜNYASINDAN DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Dünyada hyper-casual özelinde pazar hacmi 2-2,5 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Pazar 2017’de yüzde 61 oranında büyürken, 2018’de yüzde 485, 2019’da ise yüzde 68 büyüme gösterdi.
Hyper-casual oyunlara yüzde 55 ile kadın oyuncuların daha fazla ilgi gösterdiğini ekleyelim. Hypercasual oyuncuların yüzde 70’ten fazlası oyunları, TV izleme, ev işi yapma, otobüs bekleme veya yolculuk yapma gibi başka bir işle uğraşırken oynuyor.
Son olarak App Store’daki her 10 ücretsiz uygulamadan 9’unu hyper-casual oyunların oluşturduğunu belirtelim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum