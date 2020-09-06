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Nabil Dirar ve Fenerbahçe yol ayrımında

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la yolların ayrılmasında son aşamaya girildi.

Nabil Dirar ve Fenerbahçe yol ayrımında

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda istemediği Nabil Dirar konusunda yönetimin temasları sürüyor.

34 yaşındaki futbolcuyla sözleşme feshi konusunda son viraja girildi. En geç bu hafta içinde resmi açıklama bekleniyor.

(AKŞAM)

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