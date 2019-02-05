Nadir bulunuyor ancak sayısız faydası var: Şifa dağıtan kuzu göbeği mantarı

Morchellaceae familyasından gelen mantarın diğer adı morchella esculentadır. Halk arasında kuzu göbeği olarak bilinen bu mantar, ülkemizde Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişir. Yurt dışından da rağbet gören kuzu göbeğinin bahar aylarında hasadı gerçekleştirilir. Maliyeti ise oldukça yüksektir.

Son derece değerli olan mantar; B1, B2, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir etkiye sahiptir ve zihin açıcı etkisi vardır.

Kuzu göbeği mantarı düzenli olarak tüketildiğinde tüm zararlı mikroorganizmalara karşı vücudu korur.

Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelmektedir. Diyabet hastaları için son derece sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Anemi hastalığının tedavisinde etkilidir. Demir eksikliği sonucu ortaya çıkan kansızlık probleminde ilaç kullanmak istemiyorsanız kuzu göbeği mantarından faydalanabilirsiniz.

Mantarda bulunan selenyum ve niosin, kansere karşı koruma sağlar. Özellikle prostat kanseri riski taşıyanlar için kuzu göbeği tavsiye edilir.

Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.

B2 vitamini yönünden güçlü olması sayesinde katarakt ve glokom gibi göz sağlığı problemlerinin üstesinden gelir.



