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Nadir görülen beyaz fok balığı, Bodrum koylarını mesken tuttu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bodrum’u mesken tutan beyaz fok balığı görenleri şaşkına çevirdi. İnsanlardan kaçmayan fok balığı Gümbet koyunun maskotu haline geldi. Binnaz ismi verilen fok balığının sevimli ve rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Gümbet sahilinde bulunan aura koyunu mesken tutan ve her sabah uğradığı plajdaki yerli, yabancı turistlerin ve tatilcilerin gözdesi haline gelen beyaz fok balığı görenleri şaşkına çeviriyor. İnsanlardan kaçmayan ve her sabah dinlenmek için geldiği koyun maskotu haline gelen fok balığını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler sabah erken saatlerde sıraya giriyor.

Her sabah uğradığı kıyıda oradaki restoran çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından ismi Binnaz koyulan fok balığının nereden geldiği ise bilinmiyor. Sevimli fok balığı bazen günde iki kez uğradığı koyda 1 saat dinlendikten sonra Ege denizinin soğuk sularına tekrar dönüyor.

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BURADA YÜZMEK TERCİH EDİLİYOR

Fok balığının her gün 'beach'e uğradığını ifade eden Göksun Mutlu “Fok balığı her sabah burada oluyor. Sabahları geldiğimiz gibi çıktığı karaya bakıyoruz. Bir ses geldiğinde hemen fok balığının geldiğini anlıyoruz ve hemen aşağıya iniyoruz. Yerli ve yabancı turistlere ve tatilcilere uyarılarda bulunuyoruz. Elle beslenmemesi ve dokunulmaması konusunda uyarıyoruz. Sabahları yaklaşık 1 veya 2 saat dinlendikten sonra suya dönüyor. Bilirkişilere sorduk hasta olabilme durumu vardı diye. Çok fazla yüzdüğünü ve o yüzden dinlenmek için burayı seçtiğini söylediler. İsmini Binnaz koyduk maskotumuz oldu artık. Biraz gövdesi büyük olduğu için böyle bir isim koyduk” dedi.

BEYAZ FOK

Kürkü çok değerli olan ve kuzey kutbuna yakın yerlerde yaşayan fok türü fokların en değerlisidir. Kuzey Alaska foku veya deniz ayısı da denir. Erkekleri dişilerinden daha büyüktür. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Fok Balığı turist

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