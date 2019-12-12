Mynet Trend

Nadir görülen bir hastalık yüzünden 5 gün boyunca idrara çıkamadı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Pollyanna Love isimli 23 yaşındaki genç bir kadın yıllar süren idrara çıkamama problemine nadir görülen bir hastalık teşhisi kondu; Fowler Sendromu!

Nadir görülen bir hastalık yüzünden 5 gün boyunca idrara çıkamadı!

Genç kadının boşaltım sistemine ilişkin sorunları 4 yaşına kadar uzanıyor. Kendini bildi bileli idrara çıkmakta zorlandığını söyleyen genç kadının okul yılları travmalarla dolu.

"Sık sık çişim geliyordu ancak tuvalete gittiğimde çok az idrara çıkıyordum. Okul hayatım sürekli dersten tuvalete gitmek için izin istemekle geçti. Bir süre bez bile kullandım. Gittiğimiz doktorlar idrar yolu iltihabı olduğunu söyleyip ilaç verip beni yolluyordu. Ancak hiçbir zaman kesin bir çözüme ulaşamadık" diyen genç kadın sıkıntılarının 16 yaşına geldiğinde iyiden iyiye arttığı söylüyor.

Bu yaşına kadar asiditesi düşük gıdalar tüketmekten tutun da türlü türlü yöntemler deneyen kadın idrara çıkamama sorununa bir türlü çare bulamadı.

16 yaşına geldiğinde ise ilk kez durumun ciddiyetini fark etti. Zira genç kadın çok çişi olmasına karşın hiç idrara çıkamıyordu.

"Bu olay yaşanmadan önce bir kaç kez astım krizi geçirmiştim. Doktorlar idrara çıkamamama gerekçe olarak astım krizlerini gösterdiler" diyen kadın sonraki iki yıl içerisinde giderek daha az idrara çıkmaya başladı.

2014'ün mart ayına gelindiğinde genç kadın henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel hayata atılmıştı. Bir gün ofiste çalışırken en son ne zaman idrara çıktığını hatırlamadığı bir gün genç kadın şişmeye başladı.

Karnı 9 aylık bir hamileninki kadar şişen kadının idrara torbası patlamak üzereydi. Bu olay üzerine iyice panik yapan genç kadın daha çok su içerek daha kolay idrara çıkabileceğini düşündü. Ancak bu durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Bir süre içinde bilinci kapanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının idrar torbasından 3 litre idrar çektiler ki normal bir yetişkinin tutabileceği idrar oranı 500 ml olarak biliniyor. Normal bir insanın 6 katı kadar idrar tutabilen kadının durumu araştırılmaya başlandı.

Aynı yılın temmuz ayında genç kadına Fowler sendromu teşhisi kondu. Bu sendrom 20-30 yaşları arasındaki kadınlarda görülen ve idrar torbasını oluşturan kasların gevşememesi nedeniyle idrar yapmayı engelleyen bir hastalıktı.

Kateter sokularak çekilen idrarın ardından kadının sıkıntıları devam etti. Bir kaç hafta sonra yine acı içinde hastaneye kaldırıldı.

Bu kez kadına idrar kesesi şişmeye başladıktan sonra idrarı tahliye edebilecek bir çıkış yolu yapıldı.

Ancak bu da yeterli olmadı. Bir sonraki operasyonda kadının idrar torbası daha aşağıdan delindi ancak bu da derdine çare olmadı. 2018 yılında ise genç kadının idrar torbası tamamen alındı.

Onun yerinde harici bir idrar torbası takılan kadının sıkıntısı şimdilik çözülmüş görülüyor.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Lüks yaşam için bekaretini satıyor!Lüks yaşam için bekaretini satıyor!
Aldığı karar yüzünden topa tutuldu! 30 gün boyunca...Aldığı karar yüzünden topa tutuldu! 30 gün boyunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fowler sendromu pollyanna love idrar idrara çıkamama çişini yapamama

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nedir hemşerim bu nasıl bir haber? Hastanelerde her gün bunub gibi yüzlerce hikaye var.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı

Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı

Çalışanlar dikkat! Bu tuvaletlerde 5 dk'dan fazla oturamayacaksınız

Bu tuvaletlerde 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız!

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.