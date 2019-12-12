Nadir görülen bir hastalık yüzünden 5 gün boyunca idrara çıkamadı!

Genç kadının boşaltım sistemine ilişkin sorunları 4 yaşına kadar uzanıyor. Kendini bildi bileli idrara çıkmakta zorlandığını söyleyen genç kadının okul yılları travmalarla dolu.
"Sık sık çişim geliyordu ancak tuvalete gittiğimde çok az idrara çıkıyordum. Okul hayatım sürekli dersten tuvalete gitmek için izin istemekle geçti. Bir süre bez bile kullandım. Gittiğimiz doktorlar idrar yolu iltihabı olduğunu söyleyip ilaç verip beni yolluyordu. Ancak hiçbir zaman kesin bir çözüme ulaşamadık" diyen genç kadın sıkıntılarının 16 yaşına geldiğinde iyiden iyiye arttığı söylüyor.
Bu yaşına kadar asiditesi düşük gıdalar tüketmekten tutun da türlü türlü yöntemler deneyen kadın idrara çıkamama sorununa bir türlü çare bulamadı.
16 yaşına geldiğinde ise ilk kez durumun ciddiyetini fark etti. Zira genç kadın çok çişi olmasına karşın hiç idrara çıkamıyordu.
"Bu olay yaşanmadan önce bir kaç kez astım krizi geçirmiştim. Doktorlar idrara çıkamamama gerekçe olarak astım krizlerini gösterdiler" diyen kadın sonraki iki yıl içerisinde giderek daha az idrara çıkmaya başladı.
2014'ün mart ayına gelindiğinde genç kadın henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel hayata atılmıştı. Bir gün ofiste çalışırken en son ne zaman idrara çıktığını hatırlamadığı bir gün genç kadın şişmeye başladı.
Karnı 9 aylık bir hamileninki kadar şişen kadının idrara torbası patlamak üzereydi. Bu olay üzerine iyice panik yapan genç kadın daha çok su içerek daha kolay idrara çıkabileceğini düşündü. Ancak bu durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.
Bir süre içinde bilinci kapanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının idrar torbasından 3 litre idrar çektiler ki normal bir yetişkinin tutabileceği idrar oranı 500 ml olarak biliniyor. Normal bir insanın 6 katı kadar idrar tutabilen kadının durumu araştırılmaya başlandı.
Aynı yılın temmuz ayında genç kadına Fowler sendromu teşhisi kondu. Bu sendrom 20-30 yaşları arasındaki kadınlarda görülen ve idrar torbasını oluşturan kasların gevşememesi nedeniyle idrar yapmayı engelleyen bir hastalıktı.
Kateter sokularak çekilen idrarın ardından kadının sıkıntıları devam etti. Bir kaç hafta sonra yine acı içinde hastaneye kaldırıldı.
Bu kez kadına idrar kesesi şişmeye başladıktan sonra idrarı tahliye edebilecek bir çıkış yolu yapıldı.
Ancak bu da yeterli olmadı. Bir sonraki operasyonda kadının idrar torbası daha aşağıdan delindi ancak bu da derdine çare olmadı. 2018 yılında ise genç kadının idrar torbası tamamen alındı.
Onun yerinde harici bir idrar torbası takılan kadının sıkıntısı şimdilik çözülmüş görülüyor.
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