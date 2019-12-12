Nadir görülen bir hastalık yüzünden 5 gün boyunca idrara çıkamadı!

Genç kadının boşaltım sistemine ilişkin sorunları 4 yaşına kadar uzanıyor. Kendini bildi bileli idrara çıkmakta zorlandığını söyleyen genç kadının okul yılları travmalarla dolu.

"Sık sık çişim geliyordu ancak tuvalete gittiğimde çok az idrara çıkıyordum. Okul hayatım sürekli dersten tuvalete gitmek için izin istemekle geçti. Bir süre bez bile kullandım. Gittiğimiz doktorlar idrar yolu iltihabı olduğunu söyleyip ilaç verip beni yolluyordu. Ancak hiçbir zaman kesin bir çözüme ulaşamadık" diyen genç kadın sıkıntılarının 16 yaşına geldiğinde iyiden iyiye arttığı söylüyor.

Bu yaşına kadar asiditesi düşük gıdalar tüketmekten tutun da türlü türlü yöntemler deneyen kadın idrara çıkamama sorununa bir türlü çare bulamadı.

16 yaşına geldiğinde ise ilk kez durumun ciddiyetini fark etti. Zira genç kadın çok çişi olmasına karşın hiç idrara çıkamıyordu.

"Bu olay yaşanmadan önce bir kaç kez astım krizi geçirmiştim. Doktorlar idrara çıkamamama gerekçe olarak astım krizlerini gösterdiler" diyen kadın sonraki iki yıl içerisinde giderek daha az idrara çıkmaya başladı.