Naftalin kokan sandıklardan çıkan eşyalar geleneksel "Oynar bebeğe" dönüşüyor

"Eskiden çocuklar için fazla oyuncak yokmuş, aile bireyleri de bu oyuncağı yapmış. Burada oyuncak yaparken, kıyafet dikerken malzemeleri kursiyerlerimiz evlerinden getirdiler. Bu oyuncakların kumaşları naftalin kokuyor. Hepsi sandıklardan çıktı. Onlar da eski kumaşlar, boncuklar, oyalar, evlerinde olan ve kullanmadıkları malzemeleri getirdiler, biz de bu kursta bunları değerlendirdik."

Günde 30 lira ücret alan, hem ev ekonomilerine katkı sağlayan hem de geleneksel oyuncaklarını yapmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, kursun tamamlanmasıyla gelir kapısı elde edecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen oyuncak bebek yapım kursuna katılan 18 kadın, çocukken oynadıkları ve tarihi 100 yıl öncesine uzanan oynar bebeği yapmak için bir araya geldi.

Öztürk, bebeğin gövdesine bağlanan ip çekildiğinde kolları hareket ettiği için oynar bebek adıyla anıldığını dile getirdi.

Oyuncağın adını duyurmayı, kursa katılanlara gelir kapısı açmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, bu sayede 100 yıllık geleneği de yaşatacaklarını kaydetti.

- "Bebeğin çantası kayınvalidemin kilimiydi"

Geleneksel bebeğin geçmişiyle ilgili araştırma yapan ve Bünyan Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan İsmail Solak ise Bünyan'ın yerleşmiş bir Yörük Türkmen kültürüne sahip olduğunu, halkın bir dönem halıcılıkla geçimini sağladığını ifade etti.

Oyuncağın özelliklerinden bahseden Solak, "Eski dönemlerde anneler çocuklarına oyuncak yapmak için evde kalan artık malzemeden halı iplerinden ve basit çatal ağaçlardan ürettikleri bir bebek bu. Oynar bebek denilmesinin nedeni de bebeğin içerisinden geçirilen bir iple kollarının oynuyor olması. Günümüzde hatırlayan çok yoktu bu bebeği. Bu oyuncağı yaşlılardan öğrendiğimiz kadarıyla en geleneksel şekliyle yapıp ortaya çıkartmaya çalıştık." dedi.