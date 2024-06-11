Nail Gönenli’nin doğum günü partisine ünlü akını… Eski sevgilisi Çağla Şıkel de oradaydı

Ünlü avukat Nail Gönenli, 43. yaş gününü Emirgan’da dostlarıyla beraber kutladı. Murat Boz, Edis, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Burak Can gibi ünlülerin akın ettiği gecede bir isim daha dikkat çekti.

Geçen bayramda Çeşme’de beraber tatil yaparken görüntülendiği eski sevgilisi Çağla Şıkel de Gönenli’nin doğum günü partisinin konukları arasında vardı. Şıkel, Nail Gönenli pastasını yakın dostu Özge Özpirinci’yle beraber üflerken, ıslık çalarak kutlamaya eşlik dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şıkel geçen haftalarda verdiği röportajda “Arkadaş kalabilen eski sevgilileriz. Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” demişti.



Birbirinden kopamayan, doğum günü kutlaması sırasında da samimiyetleriyle dikkat çeken çiftin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu…





