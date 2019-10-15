Mynet Trend

Naim’i 'Cep Herkülü' yapan isim rolünde Gürkan Uygun var

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Televizyon dizilerinde oynadığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalarda iz bırakan Gürkan Uygun, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde, Naim Süleymanoğlu’nu 10 yaşında keşfeden ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

22 Kasım’da vizyona girecek, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde ekranların en sevilen oyuncularından Gürkan Uygun’u, Naim’deki cevheri ilk fark eden antrenör Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

Naim’deki üstün yeteneği keşfeden Enver Türkileri, doğuştan gelen bu kabiliyeti, hırsı, azmi ve konsantrasyon gücünü mücevher gibi işleyerek halter sporuna kazandırdı. Gürkan Uygun, öğrencisiyle gururlanan, onu evladı gibi sahiplenip emek veren, yanında olamadığı zamanlarda televizyon karşısına geçip her başarını adım adım takip eden antrenörü rolüyle 22 Kasım’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde ayrıca; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.


PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Usta isimler İstanbul’a geliyorUsta isimler İstanbul’a geliyor
The Batman filmi için aranan Catwoman bulunduThe Batman filmi için aranan Catwoman bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pirhasan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Gürkan Uygun Naim Süleymanoğlu Naim Süleymanoğlu film

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

Sosyal medyada olay olmuştu! O anları anlattı

İtiraf gelmişti! 'Öpüşme sahnemizden önce...'

İtiraf gelmişti! 'Öpüşme sahnemizden önce...'

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Barcelona Havalimanı karıştı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

Türkiye yalanı ortaya çıkan ABD televizyonundan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mediacat ShortCase jürisi belli oldu

Mediacat ShortCase jürisi belli oldu

Brillante Ma Mendoza ve Kim-Ki Duk İstanbul’a geliyor

Usta isimler İstanbul’a geliyor

The Batman filminin Catwoman’ı Zoe Kravitz oldu

The Batman filmi için aranan Catwoman bulundu

Martin Scorsese, Marvel filmleri için söylemini sertleştirdi: 'İzin verilmemeli'

Usta yönetmen eleştirinin dozunu yükseltti: 'Sinemayı işgal etmesine müsaade etmemeliydik'

7. Koğuştaki Mucize filminden mükemmel açılış

7. Koğuştaki Mucize filmi ne kadar izlendi?

Çukur'da Yamaç ve Akın karşı karşıya geliyor! Cumali'ye büyük tuzak! Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur'da Akın'dan büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.