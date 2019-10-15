Naim’i 'Cep Herkülü' yapan isim rolünde Gürkan Uygun var

22 Kasım’da vizyona girecek, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde ekranların en sevilen oyuncularından Gürkan Uygun’u, Naim’deki cevheri ilk fark eden antrenör Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

Naim’deki üstün yeteneği keşfeden Enver Türkileri, doğuştan gelen bu kabiliyeti, hırsı, azmi ve konsantrasyon gücünü mücevher gibi işleyerek halter sporuna kazandırdı. Gürkan Uygun, öğrencisiyle gururlanan, onu evladı gibi sahiplenip emek veren, yanında olamadığı zamanlarda televizyon karşısına geçip her başarını adım adım takip eden antrenörü rolüyle 22 Kasım’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde ayrıca; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.



