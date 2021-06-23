MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nalan'ı hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'ten seksi pozlar

Nalan'ı hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'ten seksi pozlar

23.06.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, şu sıralar "Camdaki Kız" ve "Fatma" dizileriyle gündemi salladı. Kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yeni reklam projesi için verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

Nalan'ı hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'ten seksi pozlar

Burcu Biricik, 10 yıl önce "Artiz Mektebi" yarışmasını kazanarak geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Tıpkı Beren Saat gibi yarışmadan çıkan bir star olma yolunda ilerleyen Burcu Biricik, Beren Saat'in aksine basamakları adım adım çıkmayı tercih etti. Hemen başrollerde oynamak yerine setlerde pişmeyi tercih eden ünlü oyuncu, 2016'nın sevilen dizisi "Hayat Şarkısı" sayesinde büyük bir çıkış yaptı. O güne kadar görülen esas kızlardan oldukça farklı olan Hülya'yı hakkıyla oynayan Burcu Biricik, dizilerin ve sinema filmlerinin aranan yüzüne dönüştü. O günden beri hem ekran da hem de sinemada defalarca başrol oynadı ama bu işler yüzünü pek güldürmedi. Neyse ki, bu sezonun sevilen dizilerinden "Kırmızı Oda" onu yeniden parlattı. Boncuk karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Burcu Biricik, hemen ardından bir başka Dr. Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması olan "Camdaki Kız"da başrole seçildi. Aynı günlerde Netflix'te başrol oynadığı "Fatma" da başlayınca Burcu Biricik kariyerinin zirvesine çıkmış oldu. Hem prensesler gibi olan Nalan'ı hem de bir seri katile dönüşen Fatma'yı başarıyla canlandırması Burcu Biricik'i bir stara dönüştürdü. Bu popülerliğin keyfini süren oyuncu, bu kez dünyaca ünlü bir markayla anlaştı.

Göz kamaştıran pozlar

Burcu Biricik

Burcu Biricik, artan şöhretinin etkisiyle reklam anlaşmaları için de aranan bir yüze dönüştü. Dünyaca ünlü bir giyim firmasıyla anlaşan oyuncu, reklam çekimlerinde verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

Burcu Biricik

"Summer & Happiness" (Yaz ve mutluluk) notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Yasmin Erbil'den çok konuşulacak bikinili pozlar!Yasmin Erbil'den çok konuşulacak bikinili pozlar!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Korkutan açıklama: Yüzde 100'e ulaştı

Korkutan açıklama: Yüzde 100'e ulaştı

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Meral Akşener'den sert sözler: Hepsini rezil etmezsem namerdim

Meral Akşener'den sert sözler: Hepsini rezil etmezsem namerdim

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.