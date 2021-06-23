Nalan'ı hiç böyle görmediniz! Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'ten seksi pozlar

Burcu Biricik, 10 yıl önce "Artiz Mektebi" yarışmasını kazanarak geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Tıpkı Beren Saat gibi yarışmadan çıkan bir star olma yolunda ilerleyen Burcu Biricik, Beren Saat'in aksine basamakları adım adım çıkmayı tercih etti. Hemen başrollerde oynamak yerine setlerde pişmeyi tercih eden ünlü oyuncu, 2016'nın sevilen dizisi "Hayat Şarkısı" sayesinde büyük bir çıkış yaptı. O güne kadar görülen esas kızlardan oldukça farklı olan Hülya'yı hakkıyla oynayan Burcu Biricik, dizilerin ve sinema filmlerinin aranan yüzüne dönüştü. O günden beri hem ekran da hem de sinemada defalarca başrol oynadı ama bu işler yüzünü pek güldürmedi. Neyse ki, bu sezonun sevilen dizilerinden "Kırmızı Oda" onu yeniden parlattı. Boncuk karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Burcu Biricik, hemen ardından bir başka Dr. Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması olan "Camdaki Kız"da başrole seçildi. Aynı günlerde Netflix'te başrol oynadığı "Fatma" da başlayınca Burcu Biricik kariyerinin zirvesine çıkmış oldu. Hem prensesler gibi olan Nalan'ı hem de bir seri katile dönüşen Fatma'yı başarıyla canlandırması Burcu Biricik'i bir stara dönüştürdü. Bu popülerliğin keyfini süren oyuncu, bu kez dünyaca ünlü bir markayla anlaştı.

Göz kamaştıran pozlar

Burcu Biricik, artan şöhretinin etkisiyle reklam anlaşmaları için de aranan bir yüze dönüştü. Dünyaca ünlü bir giyim firmasıyla anlaşan oyuncu, reklam çekimlerinde verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

"Summer & Happiness" (Yaz ve mutluluk) notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.



