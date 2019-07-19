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Nalet Bebe Ömer Başdoğan’dan yeni film heyecanı

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SİNEMA TV  | 19.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Nalet Bebe olarak tanınan Ömer Başdoğan, yeni filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Nalet Bebe Ömer Başdoğan’dan yeni film heyecanı

Sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan’dan yeni film müjdesi.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Başdoğan, senaryosunun kendisine ait olduğu yeni filmin duyurusu yapıldı.

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Sosyal medyanın yanı sıra Hep Yek 3 ve Gerçek Kahraman adlı filmlerden tanınan ve herkesin beğenisi kazanan Ömer Başdoğan aralık ayında senaryosunu kendi yazdığı film ile seyircilerle buluşmayı hedefliyor.

Ankara’da çekilmesi planlanan yeni filminin hazırlıklarına başlayan Nalet Bebe ismiyle ünlü Başdoğan, film için heyecanlı olduğunu ifade etti.


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