Nane Limon nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmeyen en pratik nane limon tarifi!

Kış aylarında sık sık tüketilen nane limon, enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Nane limon, içerisinde barındırdığı mineraller sayesinde, midede bulunan asitlerin dengelenmesine yardımcı olur. Olası mide problemlerine karşı engel olmaktadır. Peki nane limon nasıl yapılır, faydaları nelerdir? İşte en pratik nane limon tarifi!

NANE LİMON FAYDALARI

-Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı etkilidir.

-Sindirimi kolaylaştırır.

-Midenin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda mide bulantısına da iyi gelir.

-Mevsimsel alerjilere karşı etkilidir.

-Boğaz kuruluğunu giderir. Kuru öksürüğe karşı etkilidir.

-Kronik ağrıları ve kas ağrılarını azaltır. Kalp çarpıntısına iyi geldiği söylenmektedir.

-Ağız kokusu ve diş ağrısına karşı etkilidir.

-Anne sütünü arttırır.

-C vitamini bakımından zengindir. Antioksidan etkisi vardır.

NANE LİMON KAÇ FİNCAN İÇİLİR?

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Çok fazla içilen nane çayı, rahim içi zarındaki hücreleri tahrip edebilir. Bu da hamile kalma olasılığını azaltabilir.

NANE LİMON TARİFİ

Bir cezveye 1.5 su bardağı su ekleyin ve ocağa alın.

İçerisine 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 dal taze nane ve küçük küçük dilimlenmiş yarım limonu ekleyerek pişirin.

Su kaynamaya başladığında hafifçe karıştırın ve demlenmesi için 2-3 dakika bekleyin.

Ardından nane limonun suyunu süzerek bir fincana alın. İçerisine isteğe göre 1 çay kaşığı şeker veya 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın ve soğumadan için.

Dilerseniz, 1 dilim zencefil ekleyerek aromatik bir tat elde edebilirsiniz.

NANE LİMON KİMLER İÇEMEZ?

Nane limon ölçülü bir şekilde tüketilmeli, hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Reflüsü olan kişilerin nane limon tüketmesi sakıncalıdır.

Ülser ve gastriti olan kişilerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir. Siroz veya karaciğer yetmezliği olan kişilerin ve interferon tedavisinde olan kişilerin nane limon tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir.

