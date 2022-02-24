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Napoli Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Napoli Barcelona maçı hangi kanalda?

24.02.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli Barcelona maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen Napoli Barcelona maçı öncesi Napoli Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Napoli Barcelona maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi Napoli Barcelona maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Napoli Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Napoli Barcelona maçı hangi kanalda?

Napoli Barcelona maçı için heyecan dorukta. Napoli UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı konuk edecek. Heyecanla beklenen Napoli Barcelona maçı öncesi birçok internet kullanıcısı Napoli Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Napoli Barcelona maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi Napoli Barcelona maçı ile ilgili detayları sizler için derledik.

NAPOLİ BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.

Napoli ile Barcelona deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Napoli Barcelona maçı 24 Şubat Perşembe (bugün) saat 23.00'te oynanacak.

NAPOLİ BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli Barcelona maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

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UEFA Avrupa Ligi
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