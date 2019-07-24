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Napoli başkanından Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

İTALYA HABERLERİ  | 24.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Napoli için İtalya’da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı. Başkan Aurelio De Laurentiis, imza fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Eljif' notuyla paylaştı.

Napoli başkanından Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

Fenerbahçe’den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli’ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.

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napoli İtalya serie a Eljif Elmas Spor Toto Süper Lig

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