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Napoli Belediye Polisi'nden Mario Balotelli hakkında suç duyurusu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.07.2019 07:59 | Son Güncelleme

İtalya'nın Napoli kentinde belediye polisi, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşıyla 2 bin Euro'ya bahse giren Mario Balotelli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Marsilya'da forma giyen Balotelli, tatil için bulunduğu Napoli'de geçen hafta, "Motosikletle denize atlar mısın?" diyerek arkadaşı Catello Buonocore ile 2 bin Euro karşılığında bahse girmişti.

Buonocore'nin motosikletle denize atlaması üzerine bahsi kaybeden Balotelli, yaşanan olay ile 2 bin Euro'yu ödediği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

POLİSTEN SUÇ DUYURUSU
Olayla ilgili soruşturma açan Napoli Belediye Polisi, Balotelli, Buonocore ve diğer iki kişi hakkında, "kamusal alanda çevreye zarar verme", "denizi kirletme", "kumar oynamaya teşvik" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Mario Balotelli Napoli Belediye Polisi

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