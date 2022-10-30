Napoli'de Mertens sevinci! Galatasaray sayesinde 10 milyon Euro'luk kazanç...

İtalya, Napoli'nin performansını konuşuyor. Yenilgisiz şekilde yoluna devam eden İtalyan devinin yaptığı transfer hamleleri ayakta alkışlandı. Mertens'i Galatasaray'a gönderdikten sonra akıllarda soru işareti bırakan Napoli'de Mertens'in yerine geçen isim tarih yazmaya başladı.

MERTENS GİTTİ, FORMAYI KAPTI

Napoli'nin yıldız oyuncusu Kvaratskhelia, Mertens'in gidişi sonrası kendine geldi. 10 milyon Euro gibi bir bedelle takıma katılan Kvaratskhelia, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Forma giydiği 16 maçta 8 gol, 8 asist yaparak dünya devlerinin dikkatini çeken Kvaratskhelia, 10 milyon Euro'luk kazanç olarak adlandırılıyor.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Khvicha Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devreye girdiği biliniyordu. Rubin Kazan'ın satmaya yanaşmadığı Kvaratskhelia transferi iptal olmuş ve Terim büyük üzüntü yaşamıştı.



