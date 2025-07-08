Napoli Galatasaray'ı reddetti, Cimbom'dan karşı hamle geldi! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

Victor Osimhen;'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray sürecin bir anda hızlanmasından sonrası golcü isimle 3+1 yıllık anlaşmaya varmış, oyuncunun bonservisinin bulunduğu İtalyan ekibi Napoli'ye ise 50+5 milyon Euro teklif etti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Napoli cephesi bu teklifi reddederken Başkan Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euro’da ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da hızlı bir hamle ile teklifini 60 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Tüm bunlar yaşanırken Victor Osimhen'den de gece yarısı bir paylaşım geldi. Osimhen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma birçok Galatasaray taraftarı beğeni ve yorum yağdırdı.

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