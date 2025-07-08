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Napoli Galatasaray'ı reddetti, Cimbom'dan karşı hamle geldi! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı gündemi Victor Osimhen'de günden güne yeni gelişmeler yaşanırken yıldız isim kararını Türkiye'de kalma yönünde vermişti. Transferdeki tek pürüz Napoli ekibinin 75 milyon Euroluk bonservis bedeli olarak gözükürken Osimhen cephesinden de gece yarısı bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Napoli Galatasaray'ı reddetti, Cimbom'dan karşı hamle geldi! Osimhen'den gece yarısı paylaşım
Berker İşleyen

Victor Osimhen;'i kadrosuna katmak için her yolu deneyen Galatasaray sürecin bir anda hızlanmasından sonrası golcü isimle 3+1 yıllık anlaşmaya varmış, oyuncunun bonservisinin bulunduğu İtalyan ekibi Napoli'ye ise 50+5 milyon Euro teklif etti.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Napoli Galatasaray ı reddetti, Cimbom dan karşı hamle geldi! Osimhen den gece yarısı paylaşım 1

Napoli cephesi bu teklifi reddederken Başkan Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euro’da ısrar ediyor ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.

G.SARAY'DAN KARŞI HAMLE

Napoli Galatasaray ı reddetti, Cimbom dan karşı hamle geldi! Osimhen den gece yarısı paylaşım 2

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da hızlı bir hamle ile teklifini 60 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Tüm bunlar yaşanırken Victor Osimhen'den de gece yarısı bir paylaşım geldi. Osimhen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma birçok Galatasaray taraftarı beğeni ve yorum yağdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Napoli Galatasaray ı reddetti, Cimbom dan karşı hamle geldi! Osimhen den gece yarısı paylaşım 3

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sadece Türkiye Ligi'nde 1 sezon oynayan futbolcuya bu paralar verilmesi çok ama çok saçma. Bu ligden ne oyuncular geldi geçtide bu kadar abartılmadı. Neden Avrupa takımları ile anlaşamadı. Üzüntü verici
60 milyon çok büyük rakam ancak 15er 4 taksitle 4 yılda ödenirse zarar değil kara bile geçebiliriz
Osimhen GS'ye ipotek koyduracak... :)
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