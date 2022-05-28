Napoli'nin Sırrı, Türk asıllı ünlü İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek tarafından çekildi. 2017'de vizyona giren filmin senaryosunu Ferzan Özpetek; Gianni Romoli; Valia Santella yazdı. Peki Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin detaylar haberimizde.
Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının yaşadıklarını işliyor. Adriana, Napoli’deki bir partide tanıştığı Andrea ile geçiriği gecenin ardından hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Fakat Andrea’nın buluşmaya gelmez. Adriana büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu cinayeti çözebilecek midir?
Ferzan Özpetek'in yönettiği 2017 yapımı Napoli'nin Sırrı; İtalya'nın Napoli kentinde çekilmiştir.
Napoli'nin Sırrı oyuncuları:
Giovanna Mezzogiorno Rolü : Adriana
Alessandro Borghi Rolü : Andrea
Anna Bonaiuto Rolü : Adele
Isabella Ferrari Rolü : Valeria
Lina Sastri Rolü : Ludovica
Peppe Barra Rolü : Pasquale
Biagio Forestieri Rolü : Antonio
Luisa Ranieri Rolü : Catena
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