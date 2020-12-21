Nar kırma geleneği nedir? 21 Aralık’ta neden nar kırılır? Nar kırma geleneği nasıl yerine getirilir? Saat kaçta nar kırılır?

Jüpiter ve Satürn’ün büyük buluşması olarak kabul edilen 21 Aralık’ın dünya üzerinde değişimlere neden olacağı düşünülüyor. Jüpiter, refah bolluk, cömertlik simgesidir. Satürn ise hizaya getirme ve düzen kurma ile ilgilidir. Bu iki gezegenin yanyana gelmesi ile birlikte dünyada yeni bir çağ başlıyor. Jüpiter ve Satürn 21 Aralık’ta hizalanacak ve gökyüzünde çıplak gözle kolayca görülebilecek. Yılın en uzun gecesi ve nadir rastlantı olan, çifte gezegen buluşması insanların güneş sistemini görmeleri için büyük bir şans olacak.
21 Aralık Kuzey Yarım Küre’de kış , Güney Yarım Küre’de ise yaz ekinoksunun başlangıcı olarak bilinir. Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleştirilen nar kırma ritüeli Anadolu’dan gelen bir uygulamadır.
Nar bolluk, bereket ve anlamı taşır. Nar aynı zamanda doğum ve çoğalma manasını taşır. Nar aslında yaşam sembolüdür ve Osmanlı’da sevilen bir kıza gönderilmesi ise evlilik teklifini ifade eder. Anadolu’da evlerinde içinde nar patlatılır ve parçalanan nar tanelerinin evinin içine dağılmasına izin verilir. Böylelikle eve bolluk ve bereket getirileceğine inanılır.
Antik Yunan tarihine dayanan nar, Eski Mısır için de oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Eski Mısır zamanında din adamları tarafından nar, kutsal sayılır ve nar taneleri ise yaşam sembolü olarak görülür.
Kış gündönümünün özel bir meyvesi olarak görülen nar, her ülke için farklı anlamları ifade eder. Ancak pozitifliği herkes tarafından bilinir.
Hristiyanlık'ta nar, sonsuz hayat ile kıyametin sembolü olarak gösterilirken, Budizm'de hayatın tüm olumlu etkilerinin toplandığı bir öz olarak algılanır. Kur'an-ı Kerim'de de Enam Suresi 99 ile 141. sureleri ve Rahman Suresi 68. ayette olmak üzere nardan üç yerde bahsedilir.
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