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Çarşıdan bir tane alıp eve gelince içinde binbir derdin şifasını bulabileceğiniz narla yapılan lezzetli tarifler

08.11.2021 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nar ayıklamaktansa pirinçten taş ayıklamak istiyor olabilirsiniz. Ancak nar, o kadar faydalı ve lezzetli ki tanelerini kaşıklamakla kalmayıp onlarca tarifin de başköşesine oturtmuşuz. Kıpkırmızı, boncuk boncuk güzelliğine daha çok tatlıların üzerinde bir süs mahiyetinde rastladığımız nar ile tarif sordurtan bir akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz?

Çarşıdan bir tane alıp eve gelince içinde binbir derdin şifasını bulabileceğiniz narla yapılan lezzetli tarifler

Mayhoş tadıyla içimizi bir hoş eden nar, antioksidan yönünden en güçlü meyvelerden biri ve başta kalp olmak üzere vücuttaki pek çok organla da sıkı dost. Kış aylarında ayıklayıp ayıklayıp yiyor, suyunu içiyor ve genellikle tatlılarımıza renk versin diye kullanıyoruz. Oysa narla lezzetli yemekler ve tatlılar hazırlamak da mümkün. İşte, nar kullanarak yapabileceğiniz damak çatlatan iki tarif...

NAR SOSLU TAVUK KANAT TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 adet tavuk kanadı

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam tuz

  • 2 tutam karabiber

Nar sosu için:

  • 2/3 su bardağı nar suyu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı ketçap

  • 2 tutam tuz

  • 2 tutam karabiber

HAZIRLANIŞ

  • Tavuk kanatlarını iyice yıkayıp kurulayın.

  • Daha sonra bir kaseye alıp üzerine kabartma tozu, tuz, karabiber, toz kırmızıbiber ve sarımsak tozunu ekleyin.

  • Kanatları baharatlarla ovup iyice sosa bulayın.

  • 180 derecelik fırında 40 dakika boyunca çevirerek pişirin.

  • Tavuklar fırında pişerken nar sosu için gerekli malzemeleri bir tencereye ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırın.

  • Tencereyi ocağa koyun ve sosu, kıvam alana kadar pişirin.

  • Tavuklar piştikten sonra nefis nar sosunu yemeğin üzerine dökün.

NARLI BATON KEK

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 80 ml süt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 3 su bardağı un

  • Yarım tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 su bardağı nar tanesi

  • 1 tatlı kaşığı mısır unu

  • Çırpılmış krema

HAZIRLANIŞ

  • Baton kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp hafifçe un serpin.

  • Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

  • Sütü, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyip düşük ayarda mikserlerle 1 dakika kadar çırpın.

  • Başka bir kaba kuru maya ve unu eleyin.

  • Elenmiş unu azar azar karışıma ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın.

  • Mısır ununa buladığınız narları da karışıma ekleyin.

  • Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün.

  • 10 dakika dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış fırına koyup 175 derecede 50 dakika kadar pişirin.
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