Çarşıdan bir tane alıp eve gelince içinde binbir derdin şifasını bulabileceğiniz narla yapılan lezzetli tarifler

Mayhoş tadıyla içimizi bir hoş eden nar, antioksidan yönünden en güçlü meyvelerden biri ve başta kalp olmak üzere vücuttaki pek çok organla da sıkı dost. Kış aylarında ayıklayıp ayıklayıp yiyor, suyunu içiyor ve genellikle tatlılarımıza renk versin diye kullanıyoruz. Oysa narla lezzetli yemekler ve tatlılar hazırlamak da mümkün. İşte, nar kullanarak yapabileceğiniz damak çatlatan iki tarif...

NAR SOSLU TAVUK KANAT TARİFİ

MALZEMELER

10 adet tavuk kanadı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

2 tutam tuz

2 tutam karabiber

Nar sosu için:

2/3 su bardağı nar suyu

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı ketçap

2 tutam tuz

2 tutam karabiber

HAZIRLANIŞ

Tavuk kanatlarını iyice yıkayıp kurulayın.

Daha sonra bir kaseye alıp üzerine kabartma tozu, tuz, karabiber, toz kırmızıbiber ve sarımsak tozunu ekleyin.

Kanatları baharatlarla ovup iyice sosa bulayın.

180 derecelik fırında 40 dakika boyunca çevirerek pişirin.

Tavuklar fırında pişerken nar sosu için gerekli malzemeleri bir tencereye ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırın.

Tencereyi ocağa koyun ve sosu, kıvam alana kadar pişirin.

Tavuklar piştikten sonra nefis nar sosunu yemeğin üzerine dökün.

NARLI BATON KEK

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

80 ml süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı kuru maya

1 su bardağı nar tanesi

1 tatlı kaşığı mısır unu

Çırpılmış krema

HAZIRLANIŞ