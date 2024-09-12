Narin, Sıla ve dahası... Artık yüreğimiz dayanmıyor! Ünlü spiker Sümeyye Yılancı Sıla bebeğin adli tıp raporunu açıklarken gözyaşlarını tutamadı!

MYNET- Tüm Türkiye günlerdir Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki minik Narin, kaybının 19'uncu gününde bir dere kenarında ve çuvalın içerisinde cansız bir şekilde bulunmuştu.

Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleşti ve tüm aile fertleri gözaltına alındı. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayeti henüz aydınlanmamışken üzen bir haber de Tekirdağ'dan geldi. Malkara'da ailesinin 'üzerine televizyon düştü' diyerek hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğinin adli tıp raporunda cinsel istismar olduğu ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haber Global Spikeri Sümeyye Yılancı haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadı ve ''Sıla bebek ailesi onu hastaneye götürdü dediler ki 'üzerine televizyon düştü' ama sonra öğrenildi ki bu bebek daha önce darp edildi. Vücudunda morluklar vardı işkenceye maruz kalmıştı. Çok kötüsünü düşünmeyi arzu etmedim ama maalesef öğrendik ki 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğramıştı.

Bebek ve istismar kelimelerini yan yana getirmek korkunç. Biz korkunç bir çağda yaşıyoruz. Narin'e üzüldüğümüz bu günlerde şimdi evet bir de Sıla bebeğe üzüleceğiz. Bunlar sadece bildiklerimiz...' diyerek canlı yayında isyan etti.