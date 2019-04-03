NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor

Edinilen bilgiye göre henüz tasarım aşamasında olan uçağın esnek bir yapıda olabilmesi için ilk olarak uçağın kanatları üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Mühendislerin, şekil değiştirme konusunda hayli yetenekli olan bir uçak kanadı geliştirmeyi başardığı gelen bilgiler arasında. Şekil değiştirebilen kanat, uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol edebiliyor.
Birbirine bağlı yüzlerce küçük parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu yeni nesil uçak kanadı, klasik kanatlarla kıyaslandığında çok daha esnek ve hafif bir yapıda bulunuyor. Böylece kanadın monte edildiği uçaklar enerjiyi çok daha verimli kullanabilme şansına sahip oluyor.
Geliştirilen yeni uçak kanat tipinin bir başka faydası ise iniş ve kalkış sırasında uçağın çok daha dengeli hareket etmesini sağlaması.
DHA
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