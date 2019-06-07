NASA’dan turizm hamlesi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2020’den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak. Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Direktör Vekili Robyn Gatens, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi. NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, bu karar için, “Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var” dedi.

Uzay araçlarıyla yörüngeye çıkarılacak turistler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 30 güne kadar kalabilecek.

1998'de ilk parçası yörüngeye fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 2011'den beri dünya üzerinde yapılamayacak araştırmalar yapılıyor.

