Mynet Trend

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Türkiye'den 308 bin 454 kişi ismini Mars'a göndermek için NASA'ya başvurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars’a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek.

Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı.

Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak.

Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kartın şekli aynı uçak biletlerini benzetilerek tasarlanmış hatta esprili bir yaklaşım ile uçaklarda uçulan mesafeye göre verilen mil puanları bile yer alıyor.

Konunu sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çağında 1 milyon 615 bin 864 kişi başvuru yaptı. En yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında Türkiye ise birinci sırada 308 bin 454 kişi ile yer alıyor.

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin temmuz veya ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.

SON GÜN 30 EYLÜL

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı
Şişli'deki feci kaza kamerada!Şişli'deki feci kaza kamerada!
Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Mars isim Türkiye başvuru

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

Herkes reklam sanıyordu! Hayranları şokta

Herkes reklam sanıyordu! Hayranları şokta

Babel ve Galatasaray açıklaması

Babel ve Galatasaray açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması kamerada

Şişli'deki feci kaza kamerada

Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

Kaçaktan polise teslim olma şartı: Facebook'ta 15 bin beğeni

Kaçaktan polise teslim olma şartı: Facebook'ta 15 bin beğeni

Huzurevinde cinayet! Katil 102, maktül 92 yaşındaydı

Huzurevinde cinayet! Katil 102, maktül 92 yaşındaydı

Sansa Stark finali eleştirenlere çok kızdı: Saygısızlık

Sansa Stark finali eleştirenlere çok kızdı: Saygısızlık

Horoz gibi öten Denizli tavuğu

Horoz gibi öten Denizli tavuğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.