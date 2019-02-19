NASA, Mars'a ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor

Kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" diyor.

Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "palyaço, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortakları" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna varmış ABD, Rusya, Polonya, Çin ve Hindista'da da benzer bulgulara ulaşmış.

NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için 2023'te Ay'a astronot göndermeyi planlıyor. Rusya ve Çin de 2040'ta seferler düzenleme planı yapıyor. Elon Musk gibi özel girişimciler de Mars yolculuğu için çalışmalar yapıyor.

YOLCULUK SEKİZ AY SÜREBİLİR