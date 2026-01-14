Mars'tan örnek getirme misyonu iptal edildi! Nedeni bakın ne

Gezegenin antik yaşam izlerini taşıyıp taşımadığını kesin olarak kanıtlaması beklenen 'Mars Örnek Getirme (MSR)' misyonu, ABD Kongresi'nin bütçede yaptığı kesintiler nedeniyle iptal edildi.

İlk tahminlerde 11 milyar doları bulan maliyetin, yeni tasarımlarla 7 milyar dolara indirilmeye çalışıldığı ancak Kongre’nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtildi.

SORUNLARI TAMAMEN ÇÖZECEĞİNE İNANIYORLARDI

'Perseverance' keşif aracı, misyonun ilk aşamasını tamamlayarak Mars yüzeyinde titizlikle seçildi ve 33 adet örnek tüpü biriktirdi. NASA, bu tüplerin Dünya'daki gelişmiş laboratuvarlarda incelenmesinin Mars'ın yaşanabilirliği konusundaki soruları tamamen çözeceğine inanıyordu.