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NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki bakın ne dedi! "Hepimiz bir bütünüz..."

01.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine yaptığı açıklamayla dünya gündeminde. Konu sosyal medyada da konuşulurken bir süreliğine ülkeden giden Aleyna Tilki bakın ne dedi.

NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki bakın ne dedi! "Hepimiz bir bütünüz..."

NASA "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

NASA AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

Öte yandan açıklamada NASA'nın henüz "insanüstü bir zeka veya buna dair olağanüstü kanıtları görmediğini" dile getirildi.

Sosyal medya NASA açıklamasını konuşurken Aleyna Tilki de konuya dair yorum yapmadan duramadı.

Ekran Alıntısı

"UZAYLILARLA BULUŞMAK HAKKIMIZ"

"NASA artık sen de toplumun bi parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan (…) ve uzaylıları itiraf edin bir an önce rahat rahat takılalım o ırklarla, birbirimize ihtiyacımız var" diyen genç şarkıcı notunu şu sözlerle tamamladı:

Ekran Alıntısı

"Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu da toplumu algı olarak yönetmek oluyor.
Net bi şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atı, kolaylaştırın biraz bu işleri. Uzaylıları merak edişimiz içimizdeki uzayı görmeye bir adım atmaktı bence… Duygu dünyamız ve bedenimizdeki uzayla daha kolay tanışmamızı sağlayabilir diğer uzaylılar.
Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız. Hepimiz bi bütünüz. Uzaylıları anlamak bizim kendimizi de anlamamız olacak. Daha çok canlı farklı cinsle iletişim kurmak istiyoruz."


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