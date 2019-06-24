NASA’nın veri güvenliği ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemiyor

Kendi alanında uzman oldukları anlaşılan bilgisayar korsanları, NASA’nın ağına sızmak için bir Raspberry Pi cihazı tercih ettiler. Olayla ilgili daha garip olan durum ise NASA’nın Jet Laboratuvar’ından (JPL) sisteme giriş sağlanmasıydı.

Bilgisayar korsanları sisteme girdikten sonra Mars görevi ile alakalı laboratuvar bilgilerinin çalındığı ifade edildi. Yaklaşık olarak 500 MB boyutundaki bu veriler, bağlanılan ağ yardımıyla ele geçirildi. Saldırının hemen ardından 60 sayfalık bir denetim raporu yazıldı.

NASA çalışanlarının olay sonrası JPL ve DSN ağlarıyla bağlantılarını kestikleri söylendi. Eğer çalışanlar bu bağlantılarını kesmeseydi muhtemelen korsanlar çok daha fazla bilgi elde edecekti. NASA’nın Ana Denetim Ofisi (OIG) saldırı ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Peki sizce de NASA güvenli bir kuruluş mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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