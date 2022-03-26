Nasıl yapılır diyenlere mercimek çorbası tarifi! Hem lezzetli hem doyurucu

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen ancak yaz mevsiminde de tüketmekten kendimizi alıkoyamadığımız mercimek çorbası tarifini adım adım yapılışıyla görebilirsiniz. Soğanıyla havucuyla vitamin ve protein deposu mercimek çorbası nasıl yapılır, işte başlıyoruz.

Adım 1

1 adet soğanın kabuklarını soyun ve çok ince bir biçimde doğrayın. Bir tencereye 1 çay bardağı sıvıyağı koyun. Dilimlediğiniz soğanları tencerede kavurun. Bu sırada 1 adet havucu küçük küçük doğrayın ve soğanlarla birlikte 2 dakika daha kavurun.

2 su bardağı kırmızı mercimeği musluğun altında bir süzgeç yardımıyla çok iyi bir şekilde yıkayın.

Adım 2

Yıkadığınız mercimeği tencereye koyun. Kavurduğunuz soğan ve havuçlarla birlikte mercimeği 5-8 dakika arası kavurmaya devam edin. 4 bardak sıcak suyu mercimeklerin üzerine dökün. Mercimekleri 20 dakika orta ateşte pişirin. Pişirme sırasında sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Adım 3

Haşladığınız mercimeği başka bir kaba süzgeç yardımı ile yavaş yavaş süzerek aktarın. Böylece posanın süzgeçte kalmasını sağlarsınız. Süzdüğünüz mercimeğin koyuluğuna göre üzerine soğuk su ekleyerek kıvamını ayarlayın. Süzme işlemi yerine mikser kullanarak da posanın yok olmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 4

Miyanenin hazırlığı: Bu sırada ayrı bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. Tencereye 3 çorba kaşığı unu ilave edin. 2-3 dakika unu kavurun. 2 bardak soğuk suyu üzerine ilave edin. Suyu eklerken, tüm malzemeyi çırpma teli ile karıştırmaya devam edin.

Adım 5

Süzdüğünüz ya da mikserden geçirdiğiniz mercimeği orta ateşteki miyanenin üzerine sürekli çırpma teli ya da kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş dökün. Dökme işleminden sonra 1-2 dakika daha (bir taşım) kaynatın.

