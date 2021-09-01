Nasipse Olur filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filminin oyuncuları ve konusu!

Babası ölen Günfer’in hayat hikâyesinin anlatıldığı Nasipse Olur filminde zorluklara karşı tek başına mücadele etmek durumunda kalan karakterimiz, pastacılık yaparak geçinmektedir. Amcasının kumar borcu nedeniyle ekmek teknesine mafya dayanır. Nasipse Olur filminin baş karakteri Günfer, evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenir. Ancak Günfer’in hayatı, bir noktadan sonra farklı bir hâl alır…

NASİPSE OLUR NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sarıcaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği ve senaristliğini ise Barış Başar'ın yaptığı Nasipse Olur filmi, 14 Şubat 2020'de Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU

Peş peşe gelen felaketlere karşı mücadele eden genç bir kadının başına gelenlerin anlatıldığı Nasipse Olur filminde Günfer, pastacılık yaparak geçinen genç bir kadındır. Babasının vefatının ardından büyük bir yıkım yaşayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışmışken, amcasının kumar borcu nedeniyle baba yadigarı olan ekmek fırınına mafyanın dayanmasıyla iyice bir çıkmaza girer.

Üstüne üstlük evlenme hayali kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenen Günler’in hayatı iyice altüst olmuştur. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer’in hayatı, mahallenin zenginlerinden Gökhan ile yollarının kesişmesiyle farklı bir hâl alır.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç

Algı Eke

Zeyno Eracar

Nur Sürer

Ünal Yeter

Erdem Baş

Hakan Bulut

Barış Başar

Selahattin Taşdöğen

Yeşim Dalgıçer

Eylem Sezgin

Sefa Yıldırım

Kıvanç Baran Arslan

Aşkım Kapışmak

Derya Şen



