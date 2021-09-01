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Nasipse Olur filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filminin oyuncuları ve konusu!

01.09.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Sarıcaklı’nın yönettiği, Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Nasipse Olur filminde, yetenekli ve deneyimli isimler bir arada yer aldı. Romantik komedi tadındaki Nasipse Olur filmi, sinemanın ardından televizyonlarda da yayınlanmaya başladı.

Nasipse Olur filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filminin oyuncuları ve konusu!

Babası ölen Günfer’in hayat hikâyesinin anlatıldığı Nasipse Olur filminde zorluklara karşı tek başına mücadele etmek durumunda kalan karakterimiz, pastacılık yaparak geçinmektedir. Amcasının kumar borcu nedeniyle ekmek teknesine mafya dayanır. Nasipse Olur filminin baş karakteri Günfer, evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenir. Ancak Günfer’in hayatı, bir noktadan sonra farklı bir hâl alır…

NASİPSE OLUR NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sarıcaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği ve senaristliğini ise Barış Başar'ın yaptığı Nasipse Olur filmi, 14 Şubat 2020'de Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU

Peş peşe gelen felaketlere karşı mücadele eden genç bir kadının başına gelenlerin anlatıldığı Nasipse Olur filminde Günfer, pastacılık yaparak geçinen genç bir kadındır. Babasının vefatının ardından büyük bir yıkım yaşayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışmışken, amcasının kumar borcu nedeniyle baba yadigarı olan ekmek fırınına mafyanın dayanmasıyla iyice bir çıkmaza girer.

Üstüne üstlük evlenme hayali kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenen Günler’in hayatı iyice altüst olmuştur. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer’in hayatı, mahallenin zenginlerinden Gökhan ile yollarının kesişmesiyle farklı bir hâl alır.

Nasipse Olur filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Nasipse Olur filminin oyuncuları ve konusu!

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç
Algı Eke
Zeyno Eracar
Nur Sürer
Ünal Yeter
Erdem Baş
Hakan Bulut
Barış Başar
Selahattin Taşdöğen
Yeşim Dalgıçer
Eylem Sezgin
Sefa Yıldırım
Kıvanç Baran Arslan
Aşkım Kapışmak
Derya Şen


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Anahtar Kelimeler:
Algı Eke
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