Nasır probleminden tamamen kurtaracak doğal yöntem

Beyaz sirke bu iş için biçilmiş kaftan

Beyaz sirke ve soğan birleşimi, sertleşen cildin yumuşamasına ve nasırın giderilmesine yardımcı olur ve tamamiyle doğal bir bileşendir.

Beyaz sirke; mantar ve bakterilerin çoğalmasını önler ve cilfin pH'ını düzenler. Aynı zamanda kötü kokuları gidererek ayak terlemesini olabildiğince azaltır.

Soğan ise antibakteriyel ve anti inflamatuvar özelliklere sahiptir.

Nasır ve mantar enfeksiyonunu yok eden doğal yöntem için:

125 ml sirke

1 adet soğan

1 pamuk topu

1 cam kavanoz

Streç film

Nasıl hazırlanır?

Beyaz sirkeyi cam kavanoza doldurun.

Soğanı dilimleyin ve kavanoza yerleştirin.

Bu karışımının ağzını kapatıp 8 saat boyunca kuru ve karanlık bir yerde bekletin.

Nasıl uygulanır?

Beklettiğiniz karışıma pamuk topunu batırın ve nasırın üstüne uygulayın.

Ardından pamuk nasırın üstündeyken streç film ile ayağınızı sarın.

Ayağınıza çorap giiyn ve gece boyunca bu şekilde uyuyun.

Ertesi gün ılık su ile ayağınızı yıkayın.

Bu işlemi 10 gün boyunca uygulayın.