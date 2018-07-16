YEMEK

Nasır probleminden tamamen kurtaracak doğal yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Yürüdükçe ayağınıza batan, tüm gününüzü zehreden o nasır illetinden bu yöntemlerle çok çabuk bir şekilde kurtulabilirsiniz. İşte cerrahi müdahaleye gerek kalmadan nasırdan kurtaran yüzde yüz doğal yöntem.

Nasır probleminden tamamen kurtaracak doğal yöntem

Beyaz sirke bu iş için biçilmiş kaftan

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Beyaz sirke ve soğan birleşimi, sertleşen cildin yumuşamasına ve nasırın giderilmesine yardımcı olur ve tamamiyle doğal bir bileşendir.

Beyaz sirke; mantar ve bakterilerin çoğalmasını önler ve cilfin pH'ını düzenler. Aynı zamanda kötü kokuları gidererek ayak terlemesini olabildiğince azaltır.

Soğan ise antibakteriyel ve anti inflamatuvar özelliklere sahiptir.

Nasır ve mantar enfeksiyonunu yok eden doğal yöntem için:

SOGAN

125 ml sirke
1 adet soğan
1 pamuk topu
1 cam kavanoz
Streç film

Nasıl hazırlanır?

Beyaz sirkeyi cam kavanoza doldurun.
Soğanı dilimleyin ve kavanoza yerleştirin.
Bu karışımının ağzını kapatıp 8 saat boyunca kuru ve karanlık bir yerde bekletin.

Nasıl uygulanır?

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Beklettiğiniz karışıma pamuk topunu batırın ve nasırın üstüne uygulayın.
Ardından pamuk nasırın üstündeyken streç film ile ayağınızı sarın.
Ayağınıza çorap giiyn ve gece boyunca bu şekilde uyuyun.
Ertesi gün ılık su ile ayağınızı yıkayın.
Bu işlemi 10 gün boyunca uygulayın.

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