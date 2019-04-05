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Nasırları düşüren 2 doğal tedavi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Acısıyla hayatı zindana çeviren nasırdan anneanne yöntemiyle kurtulmak mümkün!

Nasırları düşüren 2 doğal tedavi

Bu iki yöntemi uygulayanlar geçmek bilmeyen nasırlardan kolaylıkla kurtulduklarını söylüyorlar. Siz de deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın!

1. Karbonat yöntemi

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Bir çorba kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı karbonat

Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız ilaca pamuğu batırın ve nasırlı bölgeye uygulayın. Günde 3,4 defa uygulayın.

2. Hint yağı yöntemi

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Bir miktar hint yağını pamuğa değdirin ve ardından nasırlı bölgeye masaj yapın. Yatmadan önce bu işlemi yapmanız daha uygundur. Yağladığınız nasır bölgeye pamuk koyun ve üzerini bantlayın. Bir gece bu şekilde bekletin.

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