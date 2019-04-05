Nasırları düşüren 2 doğal tedavi

Bu iki yöntemi uygulayanlar geçmek bilmeyen nasırlardan kolaylıkla kurtulduklarını söylüyorlar. Siz de deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın!
Bir çorba kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı karbonat
Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız ilaca pamuğu batırın ve nasırlı bölgeye uygulayın. Günde 3,4 defa uygulayın.
Bir miktar hint yağını pamuğa değdirin ve ardından nasırlı bölgeye masaj yapın. Yatmadan önce bu işlemi yapmanız daha uygundur. Yağladığınız nasır bölgeye pamuk koyun ve üzerini bantlayın. Bir gece bu şekilde bekletin.
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