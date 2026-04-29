Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde her yıl düzenli olarak yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde de yine yüzlerce vatandaş dua etmek için bir araya geldi. Katılımcılar, vaktin namazının kılınmasının ardından imam eşliğinde ellerini semaya açtı. Edilen duada Allah'tan rahmet, bereket ve şifa dilendi. Duanın ardından misafirlere yemek ikram edildi.

Nasreddin Hoca Mahallesi nde yağmur ve şükür duası 1

BÜTÜN MASRAF KÖYLÜLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Nasreddin Hoca Mahallesi nde yağmur ve şükür duası 2

Etkinlikle ilgili konuşan Nasreddin Hoca Mahalle Muhtarı Doğan Başka, "Biz bugün burada yağmur ve şükür duası yapmaktayız. Organizasyon köylünün yardımıyla yapıldı, bütün masrafı vatandaş karşıladı. Duamızı yaptıktan sonra bin kişiye kadar yemek verdik. Bu etkinliği her sene yapıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Nasreddin Hoca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.