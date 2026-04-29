Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde her yıl düzenli olarak yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde de yine yüzlerce vatandaş dua etmek için bir araya geldi. Katılımcılar, vaktin namazının kılınmasının ardından imam eşliğinde ellerini semaya açtı. Edilen duada Allah'tan rahmet, bereket ve şifa dilendi. Duanın ardından misafirlere yemek ikram edildi.

BÜTÜN MASRAF KÖYLÜLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Etkinlikle ilgili konuşan Nasreddin Hoca Mahalle Muhtarı Doğan Başka, "Biz bugün burada yağmur ve şükür duası yapmaktayız. Organizasyon köylünün yardımıyla yapıldı, bütün masrafı vatandaş karşıladı. Duamızı yaptıktan sonra bin kişiye kadar yemek verdik. Bu etkinliği her sene yapıyoruz" dedi.

