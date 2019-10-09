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Natalie Imbruglia 44 yaşında bebeğini kucağına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Natalie Imbruglia Instagram hesabından ilk çocuğunu kucağına aldığını duyurdu.

Natalie Imbruglia 44 yaşında bebeğini kucağına aldı

Torn, Wrong Impression gibi hit şarkılara imza atan Natalie Imbruglia anne oldu. Max Valentine ismini koyduğu oğlunu 44 yaşında kucağına aldı.

Sperm donörü ve tüp bebek sayesinde hamile kaldığını hayranlarıyla paylaşan Imbruglia’ya kısa sürede beğeni ve tebrik yağmuru yağdı. Ünlü sanatçı, “Beni tanıyanlar bilir, bu çok uzun zamandır istediğim bir şeydi” dedi.

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Bebeği Max Valentine’ın elini tuttuğu fotoğrafı paylaşan Imbruglia, “Dünyaya hoşgeldin Max Valentine Imbruglia. Kalbim patlayacak.” notunu ekledi.


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Natalie Imbruglia anne oldu

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