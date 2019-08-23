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National Geographic'ten korkutan rapor! Kıbrıs bölünecek mi?

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YAŞAM  | 23.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğiyle ilgili National Geographic, dikkat çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre dünyadaki bütün buzulların erimesiyle deniz seviyesindeki 65 metre yükselmenin yaratacağı etkiler neticesinde Kıbrıs adasının büyük bir bölümü sular altında kalabilir.

National Geographic'ten korkutan rapor! Kıbrıs bölünecek mi?

Rum Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti.

'KIBRIS 3'E BÖLÜNECEK'

Uzmanların National Geographic'in raporuna dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.

Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak.

Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak.

Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs National Geographic küresel ısınma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sadece Kıbrıs mı ? kiyi şeridinde yer alan bir çok ilimiz sular altında kalır.. Istanbul, Antalya, Izmir dahil..
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