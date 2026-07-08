YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

NATO zirvesinde gündem olan yanık yoğurt nedir?

NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edilen ve büyük beğeni toplayan tescilli Tavas yanık kokulu koyun yoğurdu, sütün bakır kazanlarda odun ateşinde pişirilirken dibinin hafifçe tutturulmasıyla elde edilen eşsiz isli aromasıyla uluslararası sahnede gündem oldu.

NATO zirvesinde gündem olan yanık yoğurt nedir?

Denizli’nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, NATO zirvesi için Türkiye’de bulunan liderlere ikram edilen yoğurdun, coğrafi işaret tescilli "Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu" olduğunu ancak ismin yanlış kullanılmasının üzücü olduğunu belirtti.

NATO zirvesinde gündem olan yanık yoğurt nedir? 1

"‘YANIK DENİZLİ YOĞURDU’ DOĞRU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "NATO Zirvesi’nin menüsünde ‘Yanık Denizli Yoğurdu’ ifadesi yer aldı. Öncelikle bu yanlışı düzeltmek gerekir. Bu ürünün adı ‘Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu’dur. Yüzyıllardır Tavas’ta üretilen, kendine has aromasıyla ün kazanmış, coğrafi işaret tesciline sahip yöresel bir değerimizdir. Bu nedenle ‘Denizli Yoğurdu’ olarak anılması doğru değildir. Doğru ifade, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdudur. Bir coğrafi işaretin gerçek adıyla anılması, o ürünü ortaya çıkaran üreticilere ve yöreye duyulan saygının gereğidir. Ancak günümüz Türkiye’sinde asıl konuşmamız gereken konu, NATO liderlerinin önüne hangi yemeğin konulduğu değildir. Milyonlarca insan geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, emekli, işçi, çiftçi ve esnaf ekonomik zorluklarla boğuşurken; gündemi protokol sofraları değil, vatandaşın sofrası belirlemelidir. Biz, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu’nun adının doğru anılmasını ve coğrafi işaretli kimliğinin korunmasını sonuna kadar savunuyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki bugün bu ülkenin en önemli meselesi, liderlerin menüsü değil, milletin mutfağıdır. Çünkü güçlü bir ülke, önce vatandaşının sofrasını güçlendiren ülkedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürekli acıkmanın nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar 8 yaygın hatayı sıraladıSürekli acıkmanın nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar 8 yaygın hatayı sıraladı
Liderler Beştepe'de Türk lezzetlerini tattı, Trump'tan olay yorum geldiLiderler Beştepe'de Türk lezzetlerini tattı, Trump'tan olay yorum geldi

Anahtar Kelimeler:
yoğurt NATO Denizli Yanık Denizli Yoğurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderler Beştepe'de

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderler Beştepe'de

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.