NATO zirvesinde gündem olan yanık yoğurt nedir?

Denizli’nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, NATO zirvesi için Türkiye’de bulunan liderlere ikram edilen yoğurdun, coğrafi işaret tescilli "Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu" olduğunu ancak ismin yanlış kullanılmasının üzücü olduğunu belirtti.

"‘YANIK DENİZLİ YOĞURDU’ DOĞRU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "NATO Zirvesi’nin menüsünde ‘Yanık Denizli Yoğurdu’ ifadesi yer aldı. Öncelikle bu yanlışı düzeltmek gerekir. Bu ürünün adı ‘Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu’dur. Yüzyıllardır Tavas’ta üretilen, kendine has aromasıyla ün kazanmış, coğrafi işaret tesciline sahip yöresel bir değerimizdir. Bu nedenle ‘Denizli Yoğurdu’ olarak anılması doğru değildir. Doğru ifade, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdudur. Bir coğrafi işaretin gerçek adıyla anılması, o ürünü ortaya çıkaran üreticilere ve yöreye duyulan saygının gereğidir. Ancak günümüz Türkiye’sinde asıl konuşmamız gereken konu, NATO liderlerinin önüne hangi yemeğin konulduğu değildir. Milyonlarca insan geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, emekli, işçi, çiftçi ve esnaf ekonomik zorluklarla boğuşurken; gündemi protokol sofraları değil, vatandaşın sofrası belirlemelidir. Biz, Tavas Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu’nun adının doğru anılmasını ve coğrafi işaretli kimliğinin korunmasını sonuna kadar savunuyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki bugün bu ülkenin en önemli meselesi, liderlerin menüsü değil, milletin mutfağıdır. Çünkü güçlü bir ülke, önce vatandaşının sofrasını güçlendiren ülkedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır