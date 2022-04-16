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Naz Evi filminin konusu nedir? Naz Evi oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

16.04.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naz Evi filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 16 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak edildi. Gün Doğa Sarı'nın yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki Naz Evi filminin konusu nedir? Naz Evi oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme dair detaylar...

Naz Evi filminin konusu nedir? Naz Evi oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Naz Evi filmi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film komedi türündedir. Naz Evi filminin konusu nedir? Naz Evi oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? sorularının yanıtına ve filme dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Naz Evi filminin konusu şu şekildedir:

Naz’ın mahalleye taşınması ile birlikte İsmail ve Saffet Naz ile evlenebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girer. Naz ve babası Kahraman’ı ikna etmek onlar için kolay olmayacaktır. Kahraman’ı etkilemek isteyen iki damat adayı yanlışlıkla mafyaya bulaşınca işler içinden çıkılmaz bir hal alır…

NAZ EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Naz Evi filminin oyuncuları şu şekildedir:

Halil İbrahim Göker

Ferit Okan Tokmak

Ekin Cepni

Zeki Ezer

Mehtap Bayri

Şevki Özcan

Fırat Saygı

NAZ EVİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Naz Evi filmi İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir.

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