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Naz Mila sınırları zorladı! İç gösteren elbisesiyle gecelerde

21.11.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila son olarak beyaz iç gösteren elbisesiyle verdiği pozla dikkat çekti.

Naz Mila sınırları zorladı! İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen Naz Mila sınırları zorluyor. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında popüler gelin adaylarından biri olan Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaptığı cüretkar paylaşım ve yorumlarla gündeme gelen eski gelin adayı gece eğlencesi öncesi tercih ettiği elbiseyi paylaştı.

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Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila beyaz elbisesinin içine sütyen giymemeyi tercih etti. İç gösteren elbisesiyle pozlar veren Naz Mila hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! &quot;Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz&quot;Gelin adayı Naz Mila cesur ceketiyle olay oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz"


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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Zuhal Topal
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