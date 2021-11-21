Naz Mila sınırları zorladı! İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen Naz Mila sınırları zorluyor. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında popüler gelin adaylarından biri olan Azerbaycan asıllı fenomen Naz Mila sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaptığı cüretkar paylaşım ve yorumlarla gündeme gelen eski gelin adayı gece eğlencesi öncesi tercih ettiği elbiseyi paylaştı.

Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila beyaz elbisesinin içine sütyen giymemeyi tercih etti. İç gösteren elbisesiyle pozlar veren Naz Mila hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.



